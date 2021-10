VIDEO | Eesti 200 saatis Tallinnas edu. Marek Reinaas: me ei tüki abilinnapeaks, meil on töökohad olemas

"Jah, muutus tuleb," ütles Reinaas Delfile valimistulemusi kommenteerides. "Juba täna on näha, et Eesti 200 on löönud poliitilise malelaua segamini. Enam ei ole võimalik luua koalitsiooni ühe parteiga," sõnas ta.

Nimelt kaotas Keskerakond oma 16 aastat väldanud ainuvalitseja positsiooni Tallinnas. Erakonna esimees Mihhail Kõlvart nentis, et tegemist on suure kaotusega, kuid erakond ei tõtta endale koalitsioonikaaslasi otsima.

Kuskile pole kiiret ka Eesti 200-l. "Mina küll ei arva, et homseks hommikuks võiks Tallinna koalitsioon koos olla. Pigem kuluvad sellele mõned järgmised päevad. Inimesed teevad veel matemaatikat, et mis variandid üldse olemas on."

"Nüüd kui küsida, kas Eesti 200 hirmsasti ihaleb mõnda abilinnapea kohta, siis vastus on ei. Meie inimestel on töö olemas, küllap ka paremini tasustatud tööd, kui Tallinna linnavalitsusel pakkuda oleks. Meie eesmärk on tuua Tallinnasse muutused. Kuni neid muutuseid kokkulepitud ei ole, ei pea me koalitsiooni ka saama," arvas Reinaas.

Marek Reinaas sai valimistel 1939 häält. Seda on rohkem kui näiteks EKRE Henn Põlluaas või Reformierakonna Maris Laurile jagus.