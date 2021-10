Jaan Toots: “Läks vussi!” Tartus võidutsesid REF, EKRE ja Eesti 200. Keskerakond põrus

Siiski püsib teadmatus selle osas, kes kellega koalitsiooni jagama hakkab. Valimisõhtul käisid Isamaa ja Sotsiaaldemokraadid Reformierakonna juures igatahes torti söömas ning Urmas Klaas andis õhtul intervjuus Delfile mõista, et EKREga koalitsiooni pigem teha ei soovita. “Me soovime, et Tartu oleks avatud euroopalik linn,” ütles Klaas ning viitas, et säärane koostöö EKREga oleks väga raske.