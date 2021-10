Märgiline! Esimest korda pärast 1999. aastat ei saavutanud Keskerakond Tallinnas ainuvõimu

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart (KE) ütles Delfi valimisstuudios, et on kindel, et Keskerakond võidab üle poole häältest Tallinnas. Ta ei arvanud, et võim peab jääma samaks ükskõik mis tingimustel. Ta lisas, et on valmis vajadusel koalitsiooniläbirääkimisteks. „See on meie kohustus.“