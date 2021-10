Jüri Ratas ei usu enam, et Keskerakond saavutab Tallinnas ainuvõimu

„Kuue erakonnaga saada nii, et üks saab 40 (mandaati – M.E), see on väga keeruline kui mitte võimatu,“ lausus Ratas ETV-le.

Nimelt on vaja 40 mandaati, et saada Tallinnas ainuvõim. Pool tundi pärast südaööd on Keskerakonnal Tallinnas 37 mandaati.

Ratas nentis, et Eesti 200 on teinud üle ootuste parema tulemuse. Ta märkis, et EKRE ei ole täitnud oma potentsiaali, mis neil tegelikult oli.

Kõlvart ütles Delfi valimisstuudios, et on kindel, et Keskerakond võidab üle poolte häältest Tallinnas. Ta ei arva, et võim peab jääma samaks, ükskõik mis tingimustel. Ta lisas, et on valmis vajadusel koalitsiooniläbirääkimisteks. „See on meie kohustus.“

Kõlvart ei tahtnud ületähtsustada tõika, et tema populaarsus Tallinnas on suurem kui Keskerakonna oma. Ta ei nõustunud ajakirjanike välja pakutud arvamusega, et erakond hoiab teda tagasi.