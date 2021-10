VIDEO | Narvas juhtiv Katri Raik: meie ei tee Keskerakonnaga koalitsiooni, tahame anda Narvale uue hingamise

„Me oleme väga selgelt välja öelnud, et me ei tee koostööd Keskerakonnaga koalitsioonis,“ ütles Raik. „Muidugi, volikogu saalis peame me kõik koostööd tegema ja ma väga loodan, et selles volikogu koosseisus ei ole opositsiooni ja koalitsiooni vahel nii ranget piiri, kui oli viimases koosseisus.“

Raik rääkis, et ta ei mõista, miks vene inimesed lasevad end hullutada EKRE jutust, kuid lisas, et saab sellest samas ka aru. „EKRE siin Ida-Virumaal ütleb selgelt välja: meie tahame põlevkivitööstuse jätkumist, meie ei taha siia ukrainlasi ja meie oleme LGBT vastu,“ loetles Raik ja sõnas, et need seisukohad on inimestele lihtsasti arusaadavad.