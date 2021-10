VIDEO | Kaja Kallas koroonast: me peame astuma Läti rangete meetmetega sarnaseid samme

Kallas rääkis, et kuigi kõik tahavad Eestis pahandada, et miks meil koroonaolukord nii hea nagu Taanis või Soomes pole, ei võeta arvesse, et Taanis pole opositsioonis avalikult vaktsiinivastast erakonda, kes oleks teinud vaktsineerimisest poliitilise küsimuse.

"Ma saan aru, et teile (viidates ajakirjanikele) väga meeldib narratiiv, et valitsus on saamatu. Ida-Euroopa võrdluses me oleme ühed kõrgemal kohal oma vaktsineerimisega. Me tahame ennast võrrelda Soome ja Taaniga, aga paraku me oleme samas grupis Rumeenia, Horvaatia või Lätiga. Taanis ei ole opositsioonis parteid, mis on vaktsiinide vastane avalikult ja valjult. See ei olnud seal poliitiline küsimus. Ma möönan, et valitsus ei ole selles protsessis kindlasti teinud kõike õigesti ja sellest Ida-Euroopa kategooriast me tahame sellest välja rabeleda, aga midagi on meil siiski ühiskonnas teistmoodi kui Soomes või Taanis."

Peaminister põikles vastamast, kas ta on väiksemas ringis väljendanud valmisolekut ise Tanel Kiige lahkumisavaldus presidendile viia. "Koroonaviirusega on meie seis keeruline ja meil on valitsuses mitu erinevat rinnet. Selge on see, et Tanel Kiik on tervise- ja tööminister. Kui tema kinnitab, et haiglatesse ei tule ülekoormust, siis temal on kogu ekspertiis selle kohta. Ju ta teab midagi, mida mina ei tea," rääkis Kallas.

Ta sõnas, et suvel püüti läheneda heaga, kõhklejatega rääkides, kuid tema hinnangul pole see toiminud. Sestap pooldabki peaminister karmimaid meetmeid. Nende avalikkuse ette toomine on olnud aga segane. Näiteks reedel saatis kõigepealt valitsus välja teate, et soovitakse karmimaid piiranguid haiglates, siis teatas Keskerakond, et nemad sellega ei nõustu.