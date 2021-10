VIDEO | Kaja Kallas: kalkulatsioonide järgi tundub, et Keskerakonna ainuvõim Tallinnas ei jätku

Kallas ka kinnitas, et valimiste tõttu ei ole midagi edasi lükatud ja otsuseid on tehtud küll, nt kiiresti otsustatud tõhustusdooside üle.

Küsimustele, kas olukord on selline, et tagasi peaks astuma kas Kallas või Kiik või kas vastab tõele, et peaminister oli väiksemas ringis väljendanud valmisolekut ise Kiige lahkumisavaldus presidendile viia, saab kuulata juba videos.