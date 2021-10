VIDEO | Tarmo Tammiste Narvast: Keskerakond ei välista koostööd ühegi teise erakonnaga

Tammiste rääkis, et on olnud väga tihe päev – on saanud inimestega vestelda ja proovida mõnda isegi ümber veenda.

„Meie ei ole omaltpoolt välistanud koostööd mitte ühegi erakonnaga ega valimisliiduga,“ vastas Tammiste. Ta lisas, et Katri Raik on öelnud, et tema valimisnimekiri Keskerakonnaga koostööd ei tee. „No eks me siis aktsepteerime tema väljaöeldut,“ sõnas Tammiste seepeale.