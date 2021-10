VAATA: Hispaania La Palma vulkaani laava voolab üle maa ja majade

La Palma saarel asuv Cumbre Vieje vulkaan on pursanud juba kuu aega. Selle aja jooksul on saare 83 000-st elanikust 7000 pidanud oma kodudest lahkuma. Laava on katnud 742 hektarit maad ja hävitanud ligi 2000 hoonet. Lennuliiklus saarel püsib, ehkki peaaegu pooled - 38-st 22 - lennud saarele on täna tühistatud, vahendab Reuters.