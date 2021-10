VIDEO | Kohtla-Järve valijate hääletussedelid loeti kehtetuks, sest nad kirjutasid paberile kommentaare

„Ma kirjutasin sinna enda arvamust, aga ei tohi lisa kirjutada midagi,“ selgitas Tiiu, miks talle ja Jaanile anti valimisjaoskonnas uued hääletussedelid. Kommentaariga sedel oleks loetud kehtetuks, öeldi neile kohapeal. Niisiis said nad uue võimaluse.

„See on kodaniku kohus ju,“ põhjendas Jaan, miks valima tuli. Ta ei teinud saladust sellest, et hääletas EKRE kandidaadi poolt.

Delfi uuris, kas uue valimissedeli saamine on õigustatud.

Valimisteenistuse kommunikatsioonijuht Kristi Sobak selgitas, et valijal on õigus rikutud hääletamissedel tagastada, uus sedel saada ja hääletada, samuti on tal õigus rikutud sedel tagastada ja mitte hääletada. Hääletamissedeli kehtivuse üle otsustab jaoskonnakomisjon, lisas ta.