OSCE peatab vaatlusmissiooni Ukrainas: vaatlejate hotell piirati sisse separatistide poolt

Laupäeval piirasid ligi 200 venemeelset protestijat ümber hotelli Donetskis, kus OSCE vaatlejad viibivad. OSCE missioon Ukrainas on varemgi pidanud vastamisi seisma sääraste protestidega, kuid ohutase on varasemalt olnud madalam.

Vaatlejate juht Ukrainas Yaşar Halit Çevik sõnas täna Reutersile: "Peatame operatsioonid oma turvalisuse huvides ja järgides oma ohutuse eeskirju." Ta lisas siiski, et vaatlejad ei tundnud end protestijate poolt veel otseselt ohustatuna.