Lapimaad katab paks lumekiht: täna mõõdeti ligi pool meetrit lund

Reedel ja laupäeval alanud lumesadu Lapimaal jätkub kolmandat päeva. Põhja-Lapimaal on paljud kohad kattunud ligi paarikümne sentimeetrise lumega ning Kittilä ilmavaatlusjaamas mõõdeti täna hommikul lumepaksuseks koguni 48 sentimeetrit, vahendab remonews. Kittilä jaam on aga seejuures erandlik, kuna asetseb mitmesaja meetri kõrgusel merepiirist. Naabruses asetsevas Poka ilmavaatlusjaamas mõõdeti veidi üle kahekümne sentimeetri lund.

Tihedam on lumesadu Põhja-Lapimaa lääneosas, samas kui Lapimaa idaosa on veel suuresti lumevaba. Põhja-soomes on lume ja jäitega kaetud teede tõttu väljastatud ilmahoiatused, lisaks on hoiatatud võimaliku libeduse eest lõuna -ja kesk-soomes. Rannikuäärsetel aladel hoiatatakse merelt tulevate tuulte ja puhangute eest.