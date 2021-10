Eurovolinik hoiatab: energiavaesus Euroopas võib tõusta

Euroopas on juba praegu 2,7 miljonit inimest, kes käivad küll tööl, ent pole võimelised oma kodusid soojas hoidma. Nii väidab Euroopa ametiühingute konföderatsioon oma septembris avaldatud andmetele tuginedes. EL-i tööhõive ja sotsiaalõiguste voliniku Nicolas Schmiti sõnas dpa-le antud kommentaaris, et kõrgenevate energiahindade mõjul võib vaesusesse sattuvaid inimesi Euroopas aga juurde tulla.

Saksa valitsusesindaja Martina Fietz rõhutas reedel, et olukorra lahendamiseks on vaja Euroopa-ülest koordineerimist, mis põhineks Euroopa Liidus kehtivatel turureeglitel. Ta kinnitas, et neljapäevast reedeni aset leidval EL-i tippkohtumisel tuleb energiakriis arutlusele.

Euroopas on gaasipuuduse tõttu tõusnud gaasi hinnad aastaga 800% ning on oht, et talvel saab gaas otsa. Käesoleva nädala jooksul on nii Venemaa president Vladimir Putin kui asepeaminister Alexander Novak kinnitanud, et vajadusel on Venemaa valmis Euroopat energiakriisis aitama.