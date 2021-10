Berliinis sai kokkupõrgetes vasakanarhistidega viga kümneid politseinikke

30 aastat püsinud rajooni elanikud elasid haagiselamutes võõral krundil. Maa-ala omanik pöördus kohtusse, et inimesed välja tõstetaks, misjärel reageeris laupäeval olukorrale politsei. Laialiajamisele järgnes vägivaldne meeleavaldus ja Berliini vasak-anarhistide demonstratsioonid. Operatsiooni ja kokkupõrgete käigus arreteeriti 76 inimest, viga sai 46 politseinikku, vahendab dpa.

Mitmed kohalikud juhtivad poliitikud on rahutusi ja vägivalda tauninud. Berliini siseminister Andreas Geisel toonitas, et anarhistide väljaastumiste näol ei olnud tegemist poliitilise meeleavalduse, vaid pimeda hävitustegevusega. "Riik ei allu ähvardustele ja vägivallale. Seadustest kinnipidamine on hinnas ja peab jääma püsima."