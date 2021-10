OTSEBLOGI | Täna saab kõik selgeks! 10 025 inimest kandideerivad volikogudesse

Nendest valimistest alates on kasutusel elektrooniline valijate nimekiri ehk paberi asemel on nimekiri arvutis. See tähendab, et valija pole enam seotud ühe kindla valimisjaoskonnaga ja saab oma valimisringkonna piires valida, millises jaoskonnas hääletamas käia. Valimisjaoskondade kohta saab rohkem infot kaardirakenduselt aadressil jsk.valimised.ee