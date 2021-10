OTSEBLOGI JA FOTOD | Valimistulemused selgunud! Keskerakond kaotas Tallinnas ainuvõimu, Katri Raik triumfeeris Narvas

Reformierakond võttis Tallinnas 18% häältega 15 mandaati ja saavutas teise koha. Uue tulijana võttis erakond Eesti 200 Tallinna volikogus 8 kohta. EKRE sai 7, sotsid 6 ja Isamaa 5 kohta. See tähendab, et Keskerakonnal tuleb nüüd koalitsioonipartnerit otsima hakata, kui talle just suuremat sorti kambakat ei tehta.