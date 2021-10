Venemaa on valmis Euroopat talvises energiakriisis aitama

Euroopas on gaasipuuduse tõttu tõusnud gaasi hinnad aastaga 800%. Kui suuremaid gaasitarneid välisriikidest nagu Venemaa ei tule, on oht, et talvel saab gaas otsa.

Venemaa asepeaminister Alexander Novak sõnas täna Rossiya 1 telekanalis, et võimalus Euroopale gaasi müüa on olemas, kui Euroopa seda küsib. Ta rõhutas aga, et Venemaa prioriteet on eeskätt täita enda gaasimahutid. Novaki sõnul peaks see saavutatama oktoobri lõpuks.