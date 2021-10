Vladimir Svet: tänavuste valimiste üks põhimotiive Tallinnas tundub olevat Lasnamäe-vaenulikkus

Svet viitab, et Solman (Isamaa) rääkis, et Lasnamäe on eelisseisus, kuna tema Kristiines elav tuttav saab hommikuti pooltühja bussiga mugavalt Lasnamäele sõita. "Kui transpordivaldkonna põhitõed jäävad aga kandidaadi jaoks keeruliseks, võib-olla polegi mõtet sel teemal arutellu astuda ning võib jätkuvalt keskenduda sellele, mis nime Eesti inimesed võivad ja ei või enda lastele panna," torkab Svet.

"Kuid isegi amatöör võiks aru saada, et tühjad bussid saavad Lasnamäele väljuda tipptunnil siis, kui nad varem tõid puupüsti täis rahvast Kesklinna. Tean, millest räägin - olen ise aastaid vana hea bussiga number 60 hommikusel tipptunnil Lasnamäelt kooli ja ülikooli sõitnud. Rohkem busse käib seal, kus elab ja liigub rohkem inimesi ning hommikune suund Lasnamäelt (ja ka teistest linnaosadest) kesklinna ongi üks selline," märgib. "Kas see on tingimata õige? Julgen väita, et mitte päris, ning rohkem töökohti või võimalusi kvaliteetseks ajaveetmiseks võiks olla ka nn mägedel. Just selline linnaareng ongi tasakaalukas. Kuid kuna transpordiga seotud kitsaskohad ei tekkinud üleöö, ei saa neid päevapealt ka ära parandada õhutrammide või muude ulmeliste projektidega. See-eest, Keskerakonna pakutud metroobuss on konkreetne ja teostatav, keskkonnasõbralik ja Tallinna arenguvajadustele vastav transpordiliik. 21. sajandil peabki transport just selline olema, sest inimesed liiguvad rohkem ja kiiremini, kui näiteks keskajal."