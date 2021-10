USA sanktsioonid on toonud Iraanis kaasa hüperinflatsiooni, rahvas vaesub

Alates 2017. aastast on Iraani raha kaotanud väärtust üheksakordselt. Arvestuslikult on 35-60% iraanlastest selle aja jooksul langenud absoluutsesse vaesusesse ega ole enam võimelised ostma elutähtsaid toiduaineid. Toidu- ja tarbekaupade hinnad on riigis ainuüksi käesoleva aastaga tõusnud olenevalt toiduainest 30-90%. Enim on tõusnud köögiviljade, piimatoodete, muna ja leiva hinnad.