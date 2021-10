Kalle Grünthal määris vaktsiinivastastele mett mokale tühja vaidlusega. Paide meer saatis ta seepeale pikalt

Paides kandideeriv Grünthal pidi osalema valimisdebatil, ent keeldus näitamast koroonapassi või negatiivse testi tulemust. Ta filmis, kuidas muusika- ja teatrimaja direktor Martha-Beryl Graubergi ja Paide teatri juhi Harri Ausmaaga vaidles. Ta postitas selle ka Facebooki. Klipist on näha vaidlus, mis ei vii mitte kuskile. Grünthal keeldus tõendit näitamast ja rõhus isikuandmete kaitse seadusele. "Aga hea küll, minge oma üritust tegema," ütles ta salvestise lõpus.

Klipp hakkas sotsiaalmeedias oma elu elama ja on pälvinud toetust vaktsiinivastaste seas. On ka palju kaaskodanikke, kes peavad tema käitumist näotuks. Twitteris võttis sõna ka riigipea Toomas Hendrik Ilves. "Kujutage ette meie elu, kui sellised ahvid hakkavad meid valitsema, ahistama ja kiusama nagu nad teevad selle vaese naisterahvaga siin," pahandas Ilves.

Paide meer Priit Värk osaleb valimistel valimisliidu Uus Paide eesotsas. Ta kirjutas Facebookis, et Grünthali eilset klounaadi ei saa aktsepteerida, sest see sümboliseerib kõige paremini, milliseks võib kujuneda Paide nägu. "Ma ütlen välja selle, mida Uus Paide seltskond on ka varem omakeskis arutanud - koostöö EKRE ja Grünthaliga Paides on välistatud."

Valimisliidu Paide - Inimeste linn linnapeakandidaat Siret Pihelgas kirjutas omakorda sotsiaalmeedias, et Paide inimesed väärivad viisakat ja tegusat linnavolikogu ja -valitsust. "Nendel, kes üritavad teiste arvelt ennast tõsta, oma kaaslinlaste kallal võttes populaarsust võita, ei tohiks olla kohta tulevases linnavõimus. Kalle Grünthali eilne rünnak meie muusika- ja teatrimaja vastu on alatu ja sobimatu."

Mis Grünthali hoiakutesse puutub, siis ta on varemgi korduvalt vaktsiinivastastele kaasa elanud. Näiteks osales ta suvel ka vaktsiinivastaste protestiaktsioonil Vabaduse väljakul. Septembri lõpus aga kajastas Õhtuleht, et Grünthal on näilisest vastasseisust hoolimata käinud tegelikult koroona vastu vaktsineerimas. Grünthal ise ei kinnitanud kuuldut ega lükanud seda ka ümber.

Grünthali videopostituse all Facebookis märkis Lauri Läänemets (SDE) täna, et ka tema teada on Grünthal vaktsineeritud. "Meil on Paides päris mitu inimest, kes koos sinuga käisid vaktsiini saamas ja on seda mulle öelnud. Sa ei pea pimesikku mängima, ütle, et sul süst tehtud ja osale debatil. Kõik õnnelikud."