ERISAADE | Teatud valemiga suudaks Keskerakond Tallinnas ainuvõimu säilitada. Mis mõju on valimistel valitsuse tervisele?

Mölder ütleb, et viimased küsitlustulemused näitavad, et Keskerakonna toetus on pealinnas umbes 42 protsenti. Lihtne matemaatika näitab, et volikogus absoluutset enamust ei saada, kuid on mitmed agad. Oleneb, kui palju läheb hääli valimiskünnise alla jäävatele parteidele. Teised saavad selle arvelt boonust. Mölder räägib võimalikest lahenduskäikudest, ent rõhutab ka, et need on teoreetilised oletused.

Viimasel ajal kajab üleriigilistest reitingutest vastu EKRE jõuline tõus. Pealinnas see siiski ei kajastu, seal on nende toetus 10-15 protsendi vahel. Mölder sõnab, et vaadates aga üleriigilist toetust, on too number umbes kaks korda kõrgem. "Tasub meeles pidada, et kohalikud valimised pole riigikogu valimised ja Tallinn pole terve Eesti. Mida kaugemale tsentrist, mida rohkem perifeeriasse, seda rohkem EKRE võitlusmaastik. Tallinn seda kindlasti pole," sõnab Mölder.

Valimiskampaania taustal on viimasel nädalal meedias palju kõlapinda leidnud ebakõlad valitsuses. Koroonapiirangute ja vaktsineerimisboonuste osas on Keskerakonnal ja Reformierakonnal erinevad arusaamad. Mölder tõdeb, et kujunenud on olukord, kus valitsuses oleks vaja koostööd teha, ent kampaanias tuleb üksteisega konkureerida. Ta viitab, et vastuolulistel sõnumitel on kampaaniamaitse juures, need pole suunatud koalitsioonipartnerile, vaid valijatele. Mölder arvab, et pärast valimisi võib kommunikatsioon paraneda.

Kui aga Keskerakond kaotab Tallinnas ainuvõimu, kas ta leiab endale nn väikevenna või teevad oponendid ise koalitsiooni? Mida tasub valimistel jälgida, kui mõelda juba ette riigikogu valimiste peale?

Kõigest lähemalt erisaates.