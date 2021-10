ISIS-K võttis vastutuse Afganistanis 47 inimelu nõudnud terrorirünnakus

ISIK-K on oma meediaväljaannete vahendusel teada andnud, et reedese rünnaku viisid läbi kaks nende enesetapupommitajat. Rünnakus on praeguseks teadaolevalt surma saanud 47 ja vigastada üle 70 inimese. Rünnak viidi läbi šiiitide mošees, kuhu parasjagu oli reedeseks palvuseks kogunenud ligi 300 inimest.

ISIS-K on 2015. aastast Afganistanis tegutsev sunniitidest koosnev äärmusgrupp. Nad on rünnakute arvu riigis kasvatanud pärast Talibani võimule pääsemist augustis ja ründavad eelkõige Afganistani suuruselt teist usugruppi šiiite, keda peavad moslemiusust taganenuks. Ehkki nii ISIS-K kui Taliban on moslemifundamentalistid, on Afganistanis tegemist konkurentidega.