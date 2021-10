Paras kaos: valimiste infosüsteemi pääsemisega oli probleeme üle Eesti

Valimisteenistuse sõnul oli neil tekkinud olukorraks lahendus olemas: seni toimus jaoskondades hääletamine nn ümbrikusse – see tähendab, et valija paneb oma valikuga hääletamissedeli väiksemasse sisemisse ümbrikku ja see pannakse omakorda välimisse ümbrikku, millel on kirjas valija andmed.