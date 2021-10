Rumeenia saab Euroopa Liidult abi koroonaviirusega võitlemisel

Rumeenia terviseminister Attila Cseke sõnul on mitmed Euroopa Liidu riigid vastanud Rumeenia palvele aidata riiki täiendavate ravimidoosidega Covid-19 vastu võitlemisel, vahendab Politico.

Neljapäeval kõnelesid Cseke ja Euroopa tervisevolinik Stella Kyriakides telefonitsi, misjärel palus Rumeenia Euroopa Komisjonilt monoklonaalseid antikehasid 40 000 koroonahaige ravimiseks. Monoklonaalsed antikehad simuleerivad organismi loomulikku kaitsevõimet ning õigeaegsel manustamisel vähendavad Covid-19-sse suremust. Euroopa Komisjoni kinnitusel on Rumeeniale saadetud juba 5200 antikehade ravimit Itaaliast, 200 hapnikukontsentraatorit Hollandist ja 50 Poolast. Lisaks on 15 ventilaatorit ning 8 hapnikukontsentraatorit saatmisel Taanist, vahendab SeeNews.

"Euroopa Liit toetab Rumeeniat," sõnas kriisivolinik Janez Lenarčič Politicole. "Rumeenia on olnud aktiivne liige Euroopa Liidu kodanikukaitse mehhanismide programmi peres, kus on pandeemia vältel teistele riikidele abiks olnud. Viimased tarned Rumeeniasse näitavad, et EL-i solidaarsus toimib mõlemat pidi."