Urmas Reinsalu: valitsus peaks elektritarbijat aitama, aga plaanib neilt veel rohkem raha koorida

"Eestis kasvab koroonaviiruse levik plahvatuslikult ning kõik koduomanikud on silmitsi energia hinnašoki lainega," kirjeldas ta olukorda. "Koroonaviiruse tõrje puhul valitseb juhtimiskaos. Viirusetõrje kommunikatsioon on kramplik kokteil vahelduvatest absurdilaadsetest ähvardustest piirangute kohta ning ühiskonna rahustamisest."

Reinsalu märkis, et vaktsineerimine on sisuliselt raugenud, tõhustusdooside tegemise osas on otsuseid asutud tegema liiga hilja ja kitsendavalt: "Valitsusel puudub riigikontrolöri hinnangul tegelik vaktsineerimisplaan. Ajakriitilisi oleks tulnud teha juba septembris. Riigikogus kutsusin katastroofi kohale jõudmist nähes selleks üles."