Ametiaega lõpetav Merkel teeb lahkumisvisiidi Erdogani juurde, et arutada rändekriisi ja Türgi saamist Euroopa Liitu

Kohtumine on märgiline, kuna nii Türgi kui Saksamaa omavad põgenikekriisis võtmerolli, kuid kahe riigi suhted on viimastel aastatel olnud rahutud. Türgi on üks suurimaid migrantide maalelubajaid, olles juba vastu võtnud ligi 3,7 miljonit sõjapõgenikku Süüriast ning sadu tuhandeid asüülitaotlejaid muudest riikidest, sealhulgas Afganistanist. Erdogan on see-eest korduvalt öelnud, et tema riik rohkem põgenikke, näiteks Afganistanist tulijaid, vastu ei võta.