Leedu Delfi otsustas sulgeda koroonavaktsiini puudutavate lugude kommentaariumid

Eile avaldas Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald, et kõik Ekspress Meedia väljaanded (sealhulgas Delfi platvorm) sulgevad koroonaviirust puudutavatel artklitel kommentaariumi üheks kuuks.

"See on meie vastus neile, kes vähendavad vaktsiini rolli, mõnitavad arste, teaduslikku lähenemist ja ülistavad inimesi ning organisatsioone, kelle jaoks vaktsiinid on teadusliku tõestuseta vedelik," põhjendas Soonvald otsust. "Selline süüdimatu, aga kindlasti osaliselt ka läbimõeldud vale ning provokatsioon viib inimesi hauda, koolid pausile, haiglad umbe, majanduse kinni ja inimesed vaimsesse kriisi. Me peame selle ära hoidma."

Täna otsustas astuda sama sammu ka Leedu Delfi. Põhjuseks pandeemiat puudutava statistika igapäevane hullenemine ja avalike erimeelsuste terav domineerimine. Seetõttu suletakse kommentaariumid sealses väljaandes mõneks kuuks kõikidel vaktsineerimist puudutavatel artiklitel ja videolugudel.

„Oleme kõik mures, kuna pandeemiat puudutav olukord Leedus ei parane. Hoolimata sellest, et ühiskond peab olema ühtsem kui kunagi varem, on löönud õitsele alusetud vandenõuteooriad, sagenenud provokatsioonid ja ka teadlikud katsed ühiskonnas lahkhelisid õhutada. Faktid räägivad enda eest: kõige võimsam relv, mis võiks aidata selle tervisekriisi vastu võidelda, on vaktsiin, kuid osa ühiskonnast kardab seda ebausaldusväärse ja lihtsalt vale teabe tõttu," põhjendas oma otsust Leedu Delfi tegevjuht Vytautas Benokraitis.

Anonüümsus kaob täielikult

See on kõigest aga avapauk ühele suuremale protsessile: nimelt kavatseb Leedu Delfi kaotada anonüümse kommenteerimise võimaluse täielikult.

„Meie jaoks on ülimalt oluline, et delfi.lt jääks foorumiks, kus on võimalik pidada arutelusid, jagada arvamust ning vahetada vaateid, kuid seda kõike tuleb teha üksteist austades ning vastutades oma sõnade eest. Erinevate tehnoloogiliste vahendite abil modereerime kvaliteetseid arutelusid, püüame tagada sõnavabadust, kaitstes samal ajal selle olemust moonutuste eest ning ennetades valesid ja katseid luua avalikkuses lõhet," ütles sealse Delfi tegevjuht.