Poolteist aastat ootust: USA avab 8. novembrist vaktsineeritud turistidele piirid

Septembri lõpus andis Valge Maja teada, et reisijad võivad oodata novembrist turismireiside taastumist, kuid pikalt oli ebaselge täpne kuupäev. Täna selgunud teate kohaselt on selleks 8. november.

USA-sse oodatakse vaktsineeritud reisijaid, kellel on ette näidata vaktsineerimistõend. Samuti on vajalik lennukile pääsemiseks teha PCR-test, mille tulemus peab olema negatiivne. Üle maapiiri tulles ei pea PCR-testi tegema. Sellised tingimused on USA-sse sisenemisel kehtinud juba selle aasta algusest kõikidele neile reisijatele, kellel on õigus USA-sse siseneda säilinud. Näiteks olid erandite all õppe- või äriviisaga reisijad ja USA kodanikud.