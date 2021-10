EKRE advokaat e-valimiste tühistamisest: inimene võis teha valiku ebakorrektse nimekirja alusel

Valimisteenistus: automaattõlge ei mõjutanud kandidaatide nimede kuvamist valijarakenduses

Riigi valimisteenistus

Kandidaatide nimekirjad valimiste infosüsteemis, e-hääletamise infosüsteemis ja ka veebilehel kov2021.valimised.ee on korrektsed.Automaattõlke mure avaldus ainult informatiivsel veebilehel kov2021.valimised.ee ja vaid juhul, kui arvutikasutaja oli ise seadistanud oma Google Chrome’i brauseri seda tegema. RIA koostöös arendajaga eemaldas kolmapäeval automaattõlke võimaluse täielikult, seda said kasutajad ise samuti oma brauseris välja lülitada.Automaattõlke mure ei mõjutanud kuidagi e-hääletamist ega kandidaatide nimede kuvamist valijarakenduses. Ka valimisjaoskondades kohapeal on paberitele prinditud nimed õiged.