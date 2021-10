GRAAFIK | Norra politsei jõudis vibumehe juurde kuue minutiga, aga lasi ta siis käest. Seejärel suri viis inimest

Nii palju, kui politsei praegu teab, on tõenäoline, et kõik viis rünnakus hukkunut tapeti pärast seda, kui politsei Bråtheniga esimest korda kontaktis oli, vahendab ajaleht VG.

Enne seda sai patrull teate, et on otsustatud, et politseinikud peavad relvi kandma. Patrull oli relvastatud, kui poodi sisenes, aga ei kandnud kaitsevarustust.

„Kõik operatiivpatrullsõidukid on varustatud relvade ja kaitsevarustusega. Patrullmeeskond ei sõida ringi relvi või rasket kaitsevarustust kandes, millest me siin räägime,” ütles Norra kagu politseiringkonna ülem Ole Bredrup Sæverud. „See tähendab, et aktsiooni korral peavad nad peatuma ja selle kaitsevarustuse selga panema. Tuleb taktikaliselt hinnata, kas nad peavad selle selga panema või lähevad otse aktsiooni. Kas on tähtsam minna otse aktsiooni või panna selga kaitsevarustus ja teha rohkem? Esimene patrull läks otse sisse ega pannud kaitsevarustust selga.”