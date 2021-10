VIDEO | Lätis tekitavad elevust laulev peaminister ja teda klaveril saatev tervishoiuminister

Uudisteagentuur LETA teatas kõigepealt, et järgmisel aastal kavatsetakse osta Riia lossi peosaali kontsertklaver hinnaga 183 921 eurot ning kulutada 155 050 eurot üritustele Läti põhiseaduse sajanda aastapäeva tähistamiseks, vahendab Läti Delfi.

Pärast seda avaldas Šlesers Facebookis video, mis näib olevat tehtud Riia lossis. Šlesers kinnitas, et just selle presidendikantselei klaveri asemel kavatsetakse uus osta.

Kariņš selgitas, et video on üles võetud 2019. aasta novembris, kui Läti ei elanud veel pandeemia tingimustes. Peaministri sõnul levitatakse videot eesmärgipäraselt.

Presidendikantselei juht Andris Teikmanis ütles aga, et klaveri soetamine oli tema algatus, sest paljud muusikud ütlesid, et praegune klaver on halva kvaliteediga.