Kõik Tallinnas antud hääled viiakse Kalevi spordihalli ülelugemisele

Väljaspool oma linnaosa ehk ümbrikus antud häälte lugemine algab Kalevi spordihallis juba pühapäeval, 17. oktoobril kell 20 ehk siis, kui valimisjaoskonnad üle kogu riigi suletakse. Valimispäeval valimisjaoskondades antud hääled loetakse üle jätkuvalt jaoskondades kohapeal. Sealt hakatakse linna valimiskomisjonile eeldatavasti alates kell 21 tulemusi edastada.

Kõigi sedelite ülelugemine jätkub Kalevi spordihallis esmaspäeva, 18. oktoobri hommikul, et hääletamistulemust kontrollida. Sama päeva õhtuks on kavandatud ka Tallinna linna valimiskomisjoni kogunemine, et teha ametlik otsus valimistulemuse kohta.

Hääletamistulemuste kindlakstegemine võtab eeldatavasti sel korral rohkem aega kui varasematel kohalikel valimistel, kuna valimiskorraldus on võrreldes eelmiste kohalike valimistega muutunud ja elektrooniliselt antud hääli on võimalik hakata lugema pühapäeva õhtul alles pärast kella 22.

Uus koht, aga endine protsess

Tallinna linnasekretär Priit Lello ütles, et Kalevi spordihall on valitud parema logistilise juurdepääsu tõttu, samuti on võimalik seal tagada inimeste parem hajutatus. "Kalevi spordihallis on ka võimalik kiiremini korraldada häälte ülelugemine esmaspäeval," ütles Lello.

Ühtlasi on tema sõnul nendes paremates ruumides tagatud protsessi parem keskne koordineerimine ja see on paremini jälgitav avalikkusele – vaatlejad ja ajakirjanikud saavad toiminguid jälgida spordihalli rõdult.

Linnasekretär tõi välja, et varasematel valimistel on kõik hääletussedelid valimiskastides toodud linnavalitsuse hoonesse Vabaduse väljakul, kus tegevus on olnud hajutatud eri ruumide vahel.