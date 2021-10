Reformierakonna fraktsiooni esimees: vaktsineerimise eest raha maksmine tekitaks küsimuse, miks osad toetust saaks ja teised mitte

"Toetuse maksmine vaktsineerimise eest tekitab meie hinnangul probleeme. Tekib küsimus, miks osadele makstakse ja osadele mitte," ütles Mart Võrklaev ning lisas, et pole loogiline, kui ühiskonna suhtes hoolivad inimesed on end vaktsineerinud, aga kõik selle eest toetust ei saa.

Lisaks võib Võrklaeva hinnangul inimestel tekkida ka ootus, et tõhustusdooside eest võiks samuti toetust saada. "Riik juba kannab kulu selle eest, et vaktsineerimine on inimestele tasuta," ütles Võrklaev.

Reformierakonna enda peamine ettepanek on piirata mittevaktsineeritud inimeste tegevust. "Vaktsineerimisnumbrid on pikalt kukkunud ja selles osas ei ole tehtud piisavalt pingutusi. Meil on vaja kiiremini reageerida," sõnas Võrklaev ning lisas, et täiendavad piirangud mittevaktsineeritutele võiksid olla seotud meelelahutuse, kaubanduse ja toitlustusega.

"Tegelikult me sellega kaitseme neid inimesi, kes vaktsineeritud ei ole, kuna haiglanumbrid näitavad, et just nemad saavad viirusest kõige tugevamalt ja rohkem pihta," ütles Võrklaev.

Mittevaktsineeritute piiramine on Võrklaeva sõnul oluline ka seepärast, et ei peaks piirama ühiskonda laiemalt.

Mitmete teiste Keskerakonna koroonaettepanekutega on aga Reformierakond päri, kuid tuleks välja mõelda, kuidas neid ettepanekuid täpselt ellu viia. "Oleme näiteks nõus, et perearstikeskusi ja kohalikke omavalitsusi võiks täiendavalt toetada," ütles Võrklaev.

Riikliku vaktsiinikahjustuste fondi loomise osas ootavad Reformierakondlased Kiigelt konkreetseid ettepanekuid, kuidas seda korraldada ja selgitust, kuidas see vaktsineerimise hõlmatust tõstab. Lisaks oleks Võrklaeva sõnul pidanud juba valmis olema selge plaan, kuidas tõhustusdoose inimestele pakkuma hakatakse.