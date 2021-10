Poola sõnul on tõendeid, et migrandikriisis on käsi mängus ka Venemaal

Żaryn ütles Poola uudisteagentuurile PAP, et „meie hinnangul orkestreeritakse migrandikriisi suure toetusega Vene Föderatsiooni poolt”, vahendab Poola Raadio.

Żaryn ütles ka, et Venemaa manipuleerib gaasihindu, et sundida Euroopa Liitu nii kiiresti kui võimalik Nord Stream 2 gaasitoru heaks kiitma.

Samuti tegeleb Venemaa Ukraina šantažeerimisega gaasi abil, on Ghost Writeri häkkimiskampaania taga ning levitab Poola ja NATO vastast propagandat.

Migrandikriisiga seoses ütles Żaryn, et Venemaa on üks õhutranspordikeskusi, kust suur osa migrante Valgevene-Poola piirile suunatakse.

„Meil on tugevaid andmeid Venemaa osaluse kohta toimuvas, kuigi Venemaa on otsustanud mitte lasta end selle küsimusega seostada,” ütles Żaryn.

Poola kavatseb suurendada oma informatsioonialaseid jõupingutusi migrantide päritoluriikides, eelkõige Iraagis.

Seda tehakse Żaryni sõnul seetõttu, et neid inimesi lollitatakse mõtlema, et nad jõuavad kergesti Saksamaale või mujale Lääne-Euroopasse. Żaryn ütles, et Valgevene president Aljaksandr Lukašenka kasutab migrante küüniliselt ära.

Żaryni sõnul püüab Lukašenka Euroopa Liidule kätte maksta sanktsioonide eest, aga Poola on otsustanud oma piiri tugevdada ja talle selgeks teha, et see katse olukorda destabiliseerida ei õnnestu.

Żaryn märkis siiski, et praegu on Valgevenes umbes 14 000 migranti ja nad on Poola jaoks probleem ka lähikuudel.

Poola parlament kiitis eile heaks valitsuse plaani ehitada Valgevene piirile müür.

Otsus võeti vastu häältega 274-174. Üks seimi liige jäi erapooletuks.

Lisaks sellele lubab seadus piirivalvuritel ebaseaduslikult piiri ületanud isikud kohe tagasi saata ning nad võivad keelduda varjupaigataotluste vastuvõtmisest.