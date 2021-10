Riisalo kritiseerib Ratase ideed: 13. kuupalk hooldekodudes on mõttevälgatus, mitte läbimõeldud toetusmeede

13. palk oleks märkimisväärne muudatus. Minister Riisalo sõnas, et tegu on mõttevälgatuse, mitte läbimõeldud toetusmeetmega. "Ma ei pea õigeks meetme rakendamist, mille eesmärk ja viis selle eesmärgini jõudmiseks on ebaselge ja läbi mõtlemata."

Ta illustreeris, et üld- ja erihoolekandeasutustes on töötajaid kokku 5192, neist vähemalt ühe COVID-19 vaktsiinidoosiga vaktsineeritud 82,31 protsenti (11. oktoobri seisuga). "Makstes 13. kuupalga vaid 18 protsendile töötajatest, kes täna veel vaktsineerimata, kohtleme ebaõiglaselt neid, kes on end juba vastutustundlikult kaitsepookida lasknud. Läbi ühekordse 13. kuupalga maksmise kõigile, ei tõsta me aga kaitstuse taset, vaid peame leidma mujalt kokku hoides 6-7 miljonit eurot lisaraha," nentis ta ja tõi välja, et sel aastal on riik lisaeelarvest üld-ja erihoolekandeasutusi juba 2,53 miljoni euroga toetanud, sealhulgas palgatoetusega 713 716 eurot.