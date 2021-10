Lapsepõlvesõprade sõnul jäi Norra vibumees Espen Andersen Bråthen üha haigemaks

„See Espen, keda mina tunnen, oli lõbus, suhtlemisaldis ja tore tüüp. Me mängisime koos jalgpalli. Ta on alati olnud hea selles, mida ta teeb, hea koolis ja tal oli palju sõpru,” rääkis sõber.

Bråthen on olnud korra praktikal ühes Kongsbergi restoranis, aga muidu on ta alates 2000. aastate algusest töötu olnud.

2017. aastal kuulutas Bråthen, et on pöördunud islamiusku ja postitas YouTube’i video. Sõber ei usu, et ta oli päriselt usu leidnud.

„Ma ei ole kindel, et see on radikaliseerumine, mis seda temaga tegi. Ma usun, et drastilisi asju oleks juhtunud igal juhul. Ta vaimne tervis ei olnud hea,” ütles sõber.