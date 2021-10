EKRE nõuab e-hääletuse tühistamist: kandidaadid, kelle nime väänas tõlkeprogramm, on ebavõrdses seisus

Kaebuses juhitakse tähelepanu, et veebilehel www.valimised.ee avaldatud kohaliku kandidaatide nimekirjas moonutab automaatne tõlkimisrakendus osade kandidaatide nimesid, näiteks saab Silverist Hõbe, Evest Õhtu, Leost Lõvi jne. EKRE nimekirjas on 110 inimest, keda nimetatud viga puudutab. Valimistel osaleb 1372 EKRE kandidaati, seega puudutab nimetatud viga 8% erakonna kandidaatidest.

„Ei saa oodata, et valijad tunneksid nimekirjas sirvides ära enda eelistatud kandidaadi, kui tema nimi on valimiste lehel kuvatud muudetud kujul. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse kohaselt on riigi valimisteenistuse ülesanne tagada valimiste seadusekohane korraldamine,“ seisab kaebuses.

„Elektroonilise hääletamise süsteem peab kuvama valijale korrektse hääletamisinformatsiooni ja kandidaatide nimekirja. Asjaolu, et selget ja korrektset kandidaatide nimekirja ei olnud vähemalt kuni neljanda valimispäevani tagatud, on oluline seaduse rikkumine. Isikud, kelle nime tõlketeenuse rakendus tõlkis, ei saanud valimisnimekirjas samaväärselt võrdset positsiooni kui vastaskandidaat, kes esines nimekirjas enda sünninimega.“

Kaebuses osutatakse, et nimekirjamandaatide jaotamisel võib olulist rolli mängida rikke tõttu kaotatud häälte arv just väiksema valijaskonnaga valdade ja linnade puhul. "Nimekirjamandaatide jaotamisel d ́Hondti jagajate meetodi abil on reaalne võimalus, et suurema mandaatide arvu võib seeläbi saada erakond, kes kogus suurema häältearvu, kuid vähem isikumandaate."