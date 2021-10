FOTOLUGU | Läti kukkus alt. Soome ka. Aga hea ja kodumaine Halinga? Karise esimene visiit välismaale kujunes unustamatult halvaks

Karis andis hiljem Delfile mõtteid jagades mõista, et Eesti saab Läti hetkeolukorra pealt üht-teist kõrva taha panna. "Siin üritatakse piirangutega tagantjärele inimesi vaktsineerima mõjutada, aga arvan, et sellega on natuke hiljaks jäädud ja ma arvan, et see ei tööta. Aga eks aeg näitab," sõnas riigipea.