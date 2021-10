Täna astus kohtu ette Soomes purjuspäi kaks inimest surnuks sõitnud eestlane. Süüdistaja nõuab vähemalt 10 aastat

Ajalehega Ilta-Sanomat rääkinud inimene ütles, et nägi, kuidas kahtlase liikumisstiiliga musta värvi BMW X5 maastur sattus ühtäkki vastassuunavööndisse teisele poole maanteetõket. Ta helistas nähtust teatamiseks kohe ka häirekeskusesse, ent sealt öeldi, et nad on sellest juba teadlikud ja "politsei on sündmuspaika teel".