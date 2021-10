Keerukas seis: kolme kuuga jäi vähiravifond poole miljoni euroga miinusesse

Vähiravifondi juhataja Toivo Tänavsuu sõnul on fond suure surve all, sest abivajajaid on erakordselt palju ning fond üritab neid kõiki aidata.

"Ühest küljest on suur rõõm, et juba üle 10 000 Eesti inimese ja ettevõtte on otsustanud igakuiselt aidata vähihaigeid võitluses elu eest ning on vormistanud selleks püsiannetuse Kingitud Elule. Suur tänu teile kõikidele! Teisest küljest kurvastame, et fond ei ole jätkusuutlik, kui iga kahe välja mineva euro kohta tuleb üks euro sisse. Seetõttu paneme veelkord kõikidele Eesti inimestele südamele: toetage vähihaigeid, kasvõi kõige väiksema püsiannetusega. Kinkige neile lootust, võimalusi ja kallist aega lähedastega olemiseks. Fondi järgmine abivajaja võib olla ükskõik kes - keegi sinu pereliige, lähedane, sõber või kolleeg. Küll on siis hea tõdeda, et on olemas vähiravifond, kellega on üks suur mure kohe vähem.”