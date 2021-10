Lätis püstitati uute nakatunute, raskes seisus haigete ja nakatumisnäitaja rekordid

Ööpäevaga hospitaliseeriti 144 patsienti. Kokku on Läti haiglates 954 koroonapatsienti, kellest 116 seisund on raske. Viimane number on kogu pandeemiaperioodi suurim. 114 raskelt haiget oli Lätis 30. jaanuaril. Viimase seitsme päeva jooksul kasvas haiglas olevate koroonapatsientide arv keskmiselt 35 võrra päevas ja viimase 14 päeva jooksul 33 võrra päevas. Raskes seisundis haigete arv aga vastavalt kuue ja nelja võrra päevas.