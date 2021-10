Norra politsei: viis inimest tapnud vibumees on radikaliseerunud ja islamiusku pöördunud

Politsei esindaja Ole Bredrup Sæverud ütles, et endiselt ei saa kinnitada, et tegemist oli terroriteoga. Siiski kinnitas ta, et mees on radikaliseerunud ja islamiusku pöördunud.

„Ma ei saa öelda midagi selle kohta, mida ta ütles ülekuulamisel motiivi kohta, aga ta on olnud koostööaldis,” ütles Sæverud.

Sæverud ütles, et Anders Behring Breiviki massimõrvast on õpitud ja Norra politsei on sellisteks olukordadeks valmis.

Kohale sõitis 22 politseiüksust.

Sæverud ütles, et politsei sai esimese teate rünnaku kohta kell 18.12.13. Kell 18.18 nägid politseinikud kahtlusalust esimest korda.

„Neid lasti nooltega ja nad kaotasid mehega kontakti,” ütles Sæverud. „Selle põhjal, mida me praegu teame, on küllaltki selge, et mõned, ilmselt kõik tapeti pärast seda, kui politsei oli kahtlusalusega kell 18.18 esimest korda kontaktis.”

Politsei leidis kahtlusaluse Sæverudi sõnul Coopi poest või selle lähedalt. Mees vahistati kell 18.47.

Küsimusele, miks võttis mehe vahistamine aega poolt tundi, vastas Sæverud: „See oli segane piirkond ja palju patrulle oli tegevuses, aga miks täpselt, ma ei tea.”

Politsei tulistas enne vahistamist hoiatuslaske.

Inimesed, kes hukkusid, hukkusid pärast seda, kui politsei kahtlusalusega kontaktis oli. Hukkus neli naist ja üks mees vanuses 50-70 aastat, teatas Sæverud.

Viga saanud inimesed ei ole Sæverudi sõnul kriitilises seisus.

Vibumees on 37-aastane Taani kodanik, kelle elukoht on Kongsbergis.

Politsei teatel on ta islamiusku pöördunud ja varem on olnud teateid mure kohta tema radikaliseeumise pärast, aga mitte sellest aastast. Viimati väljendati muret 2020. aastal, teatas Sæverud.

Küsimusele, kas rünnakul oli religioosne motiiv, vastas Sæverud, et motiivist ei teata praegu veel midagi, aga see on loomulik küsimus.

Eelmisel aastal keelati mehel kahe perekonnaliikme külastamine pärast seda, kui ta oli ähvardanud neist ühe tappa.

Politsei sõnul ei viita miski sellele, et mehel oleks olnud mingeid kaasosalisi.