Koroona vohab: Eestis on riskitase tõusnud kõige kõrgemale ehk punasele tasemele

Järjest suureneb ka 7 päeva keskmine hospitaliseeritute arv, mis on tänase päeva seisuga 42 inimest. Riskimaatriksi järgi on tegemist oranži ehk kõrge tasemega.

Koroonaviiruse riskitaseme määramise täiendavatest indikaatoritest on 7 päeva keskmine COVID-19 surmade arv 3,67, mis vastab keskmisele tasemele. Üle 60-aastaste inimeste viimase 7 päeva nakatumise keskmine näitaja on ümardatult 153 inimest ja juhitaval hingamisel viibivate COVID-19 patsientide arv on 21 inimest, mõlemad näidud vastavad koroonaviiruse leviku kõrgele tasemele.

"Ühiskonnal on äärmiselt oluline järgida kehtestatud meetmeid: kanda koroonaviiruse nakkusohu suhtes mittekontrollitud avalikes siseruumides maske, liikuda hajutatult, kasutada desinfitseerimisvõimalusi, püsida haigena kodus. Ruumides ja asutustes, kus on ette nähtud koroonaviiruse nakkusohutuse kontroll, tuleb esitada COVID-tõend. Raske haigestumise ja haiglasse sattumise eest tuleb kaitsta end vaktsineerimisega. Mida rohkem on täielikult vaktsineeritud inimesi, seda väiksem on surve haiglatele ja arstiabi üldisele kättesaadavusele," manitseb valitsus.