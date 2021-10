BLOGI | Kaja Kallas: vaktsineerimata inimesed, palun ärge minge välja, ärge kohtuge kellegagi

Kaja Kallas pöördus vaktsineerimata inimeste poole, paludes neil mitte välja minna ega kohtuda teiste inimestega. „See on vajalik selleks, et koormus haiglavõrgult ära saada,“ sõnas ta.

Valitsuse istungil lepiti kokku, et politsei- ja piirivalveamet (PPA) hakkab tegema täiendavat kontrolli, et tuvastada reeglite rikkujad ja piirangutele vilistajad. Kallase sõnul läheb edaspidi kontrolli fookus neile ettevõtetele, kes ei küsi COVID-tõendeid.

Kallas nentis, et valitsuses ei ole praegu üksmeelt, kuidas viiruselevikut täiendavalt piirata. Täpsemalt, neil puudub üksmeel, kuidas rakendada erinevaid piiranguid vaktsineerimata ja vaktsineeritud inimestele. Inimeste eristamist on soovitanud ka teadusnõukogu.

Tanel Kiik ütles aga, et valitsusel ei ole erimeelsusi kriisi lahendamise osas, vaid et kehtib ühine arusaam, et võimalus kriisist väljumiseks on vaktsineerimine. „See ei ole Tanel Kiige eesmärk, vaid kõigi eesmärk.“

Kiik ütles, et kõik 65-aastased ja vanemad saavad minna kolmanda doosi järele, kui neil on möödunud kuus kuud esmasest vaktsineerimisest – parim variant on minna perearsti juurde, kuid doosi saab kätte ka lähimast terviseasutusest. Ta sõnas, et tavainimestele on põhjendatud kolmanda doosi manustamine kaheksa kuu pärast.