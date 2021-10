VIDEO | Läti seimi juures protestisid sundvaktsineerimise vastu päästjad ja nende toetajad

Läti päästjad kogunesid täna seimi juurde, et anda parlamendi spiikrile Ināra Mūrniecele üle avalik kiri üleskutsega mitte toetada valitsuse otsust, mis näeb ette vaktsineerimistõendita töötajate vallandamise alates 15. novembrist.

Päästjate esindajad Andris Celmiņš ja Egils Uļjanovs ütlesid varem Läti Delfile, et sisekaitsestruktuuride töötajad tahavad tõmmata endale seadusandliku võimu ja ühiskonna tähelepanu, sest valitsuse otsus toob kaasa olulise ohutusriski. Juba praegu on päästeteenistuses terav töötajate puudus ja paljud töötajad on läbipõlemise piiril ning veel suurest hulgast töötajatest ilmajäämine kujutaks endast ohtu riigi peamiste funktsioonide täitmisele.