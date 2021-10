Kongsberg on rahvusvaheline tehnoloogia linn. „Siin pole õigupoolest miskit suurt juhtunud,“ märkis Tiia Rosenbaum, kes on piirkonnas elanud juba 15 aastat. Naine rääkis, et veel viis-kuus aastat tagasi magas ta öösel lukustamata ustega ning tema majas ei olnud valvesüsteemi. „Tänaseks on mõlemad,“ sõnas ta.