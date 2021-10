Läti epidemioloog: haiglad on täis 29. oktoobriks, siis ei pääse enam ka pimesoolelõikusele

„Lockdown on ainus viis hoida ära tervishoiusüsteemi krahh ja tagada võimalus anda terviseprobleemide korral meditsiiniabi. See ei ole õige, et valitsus kehtestas pehmemad meetmed, mille ainus pluss on see, et inimesed hakkavad end rohkem vaktsineerida laskma. (...) See ei ole piisav, et epidemioloogilist kõverat murda,” ütles Trojanskis.