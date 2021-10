Soome terviseamet: Balti riikides võib koroonalaine tõttu olla turistil raske arstiabi saada

THL-i esindaja, professor Hannu Kiviranta sõnul tähendab see, et tasub hoolitseda käte hügieeni eest ja vältida inimesi täis väikesi ruume. Vaktsineerimata inimestel soovitab Kiviranta kasutada väikestes ruumides ka maski ja olla veelgi hoolikam.

„Et nendes riikides on olnud juba mitu haiguslainet, on ka tervishoid nendes koormatud ega toimi tingimata tavapärasel viisil. Kui turistil tekib mingeid muid hädasid, mis nõuaks tervisekeskust või arsti, tasuks kontrollida reisikindlustusest, millised on seal nõuanded ja juhised teenuse saamise kohta. Võib olla, et tavapärane tervishoid ei toimi nendes riikides praegusel hetkel üldse tavapärasel viisil,” ütles Kiviranta.