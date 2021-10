Sihtkontroll paljastas osade hooldekodude suured puudused. Ühes asutuses olid kõik töötajad vaktsineerimata

Riskianalüüs oli tegemata vaid 14% kontrollitud hooldekodudest. Kontrolli käigus selgus aga, et mitte alati polnud riske analüüsitud kõigis üksustes. Veerandis riskianalüüsidest oli hindamata bioloogilisest ohutegurist, sh koroonaviirusest tekkivad ohud. Kolmandikus kontrollitud hooldekodudest olid riskid küll hinnatud, ent koostamata oli tegevuskava, mille alusel riske maandada.

Kõigis hooldekodudes olid töötajatele väljastatud isikukaitsevahendid. Samas ei peetud alati nende üle täpset arvestust, et teada, kas kõigil on vajalikud vahendid olemas. Kontrolli ajal kanti maske korrektselt, samuti kasutati kaitsevahendeid korrektselt nakatunud klientidega hooldekodudes. Oluliselt paremini tuleb märgistada ohualad, kus isikukaitsevahendite kasutamine on kohustuslik.