Ilm kisub mõneks ajaks tormiseks

Tänane öö oli nõrgeneva madalrõhuvööndi kaugenedes nõrga läänekaare tuule ja laialdaselt udulaamadega. Kohati sadas ka vähest vihma. Laiguti selgineva taeva all langes öösel õhutemperatuur sisemaal -1..+4 kraadini, rannikul oli kuni 8 kraadi.

Täna hommikul on tuul nõrk ja mandril püsivad laiguti udulaamad, üksikuis paigus võib vihma tibada. Saartel on enam selgemat taevast. Pärastlõunal muutub pilvekiht ka mandri lääneservast alates õhemaks, kaasa aitab ka tugevnev edela- ja lõunatuul, saartel ja rannikul tõusevad puhangud 15 meetrini sekundis. Tuule tõusu põhjuseks Norra rannikult lähenev aktiivne madalrõhkkond.

Õhutemperatuur on täna 7..9, Lääne-Eestis kuni 11 kraadi. Hilisõhtul jätkub tuule tugevnemine ja saartele jõuavad vihmapilved.

Reedel liigub madalrõhkkond üle Skandinaavia mäestiku Lapimaa poole ja laieneb servaga üle Läänemere ümbruse. Vihmapilved liiguvad öösel saartelt mandrile. Edela- ja lõunatuul tõuseb mandri sisealadel puhanguti 15, saartel ja rannikul 18-20 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 2..7, Lääne-Eestis kuni 10 kraadi. Päeval jõuab saartele tihe vihmasadu ja laieneb üle maa. Edela- ja lõunatuul on ikka väga tugev, pärastlõunal võivad Liivi lahe ääres puhangud ka üle 20 m/s tõusta. Õhutemperatuur on 6..7 kraadist sisemaal 10..11 kraadini rannikul.